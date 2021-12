Povinné očkování pro lidi nad 60 let nová vláda zruší, avizoval Jurečka. Podle Maláčové je to populismus

Příští týden by po resortních připomínkách měla vejít v platnost vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by zavedla povinné očkování proti covidu-19 pro vybrané profese a lidi nad 60 let. „Budoucí ministr zdravotnictví v této podobě vyhlášku zruší, nemůžeme s tím souhlasit,“ uvedl Jurečka. Vláda podle něj nevyčerpala kroky, kterými by nenaočkované lidi motivovala.

„Je to bezbřehý populismus. V sociálních službách je povinné očkování proti žloutence a to proti covidu najednou není přijatelné, což nedává smysl,“ reagovala Maláčová. Podle ní je třeba, aby bylo téměř 200 tisíc lidí pracujících v sociálních službách naočkovaných, protože je to jediná a fungující cesta ze současné krize.

„Povinné očkování pro část populace na základě věku zavádět nebudeme. Co se týče vybraných profesí, chceme slyšet zástupce odborných organizací, kteří povinné očkování podpoří,“ zopakoval Jurečka návrh Anticovid týmu budoucí vlády.

Obává se hlavně odchodu velkého procenta policistů a dalších příslušníků ozbrojených složek. Zkušenosti ze zahraničí však ukazují, že se výhrůžky masovým odchodem po zavedení povinné vakcinace nenaplnily. „V Česku jsme v situaci, kdy stát nestíhá očkovat lidi, kteří to chtějí, musíme se teď zaměřit hlavně na očkování třetí posilující dávkou,“ dodal Jurečka.