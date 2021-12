Zeman se sešel s Jurečkou. Řešili důchodovou reformu i zneužívání dávek

Prezident Miloš Zeman v pátek v Lánech absolvoval další ze schůzek s možnými členy nové vlády. Setkal se Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), který je kandidátem na ministra práce a sociálních věcí a ve funkci by chtěl do dvou let prosadit změny v důchodovém systému. Politici mluvili spolu taky o zneužívání sociálních dávek. Lidovecký šéf setkání označil za konstruktivní. Hlavě státu přivezl jako dárek knihu o historii lidovců a křesťanských hodnotách. Jurečka byl v předminulém volebním období ministrem zemědělství v tehdejší Sobotkově vládě.