ŽIVĚ: Senát schválil pokutu i zákaz vstupu za pyrotechniku na stadionech

Horní komora schválila přestupkovou novelu, která přináší tresty za užívání pyrotechniky na stadionech. S pokutami od deseti do padesáti tisíc korun a až sto tisíc korun v případě opakovaného přestupku počítá novela za použití pyrotechniky při sportovních utkáních i v souvislosti s jejich konáním. Pachatelům bude hrozit zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Vztahovat se to má také na drogové přestupky.

Novela má i zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

Platy ústavních činitelů

Zmrazení platů, které se týká zákonodárců, členů vlády i prezidenta, schválila sněmovna těsně před volbami na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle kritiků to byl populistický krok, který za čtyři roky skončí razantním skokovým nárůstem platů vrcholných politiků.

Vláda argumentuje tím, že stát by ušetřil celkem zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Platy ústavních činitelů byly kvůli zmírnění dopadů koronavirové epidemie na státní rozpočet zmrazeny už pro letošní rok. Pokud novela nebude přijata, zvýší se o šest procent.

Náhradníci ve sněmovně

Senátoři zřejmě nepodpoří ani ústavní novelu, podle níž by za poslance po jejich nástupu do vlády mohli na dobu jejich vládního angažmá nastoupit do sněmovny náhradníci. Podle kritiků je předloha nedopracovaná.

Z podobných důvodů horní komora asi zamítne i sociální novelu, která má mimo jiné zvýšit platbu klientů sociálních ústavů za stravu.

Schůze k převodu pravomocí prezidenta

Aktuálním tématem případného převodu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana se senátoři na nynější schůzi zabývat nebudou. Termín případné schůze stanoví organizační výbor horní komory 9. listopadu. „Až 9. listopadu rozhodneme, jestli a kdy se tím budeme zabývat,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Zdůvodnil to snahou sladit termíny projednávání se sněmovnou, která se v povolebním složení poprvé sejde 8. listopadu a její ustavující schůze potrvá minimálně tři dny.