Řidiče dlužící na pokutách by mohla odhalit silniční kontrola. Hned by jim hrozila ztráta registrační značky

Při nezaplacení dluhu dojde k odebrání SPZ

Pokud by řidič měl dluh a odmítl by na místě zaplatit, musel by odevzdat registrační značky. Pokud si je neodmontuje sám, udělá to za něj celní správa nebo policie.

„Návrh zákona počítá s tím nástrojem, až v té následené fázi, kdy už byl člověk několikrát vyzván, aby tu pokutu uhradil,“ dodává Hoboď. Největším problémem je vymáhání pokut, které byly uděleny zahraničním řidičům. Podle Generálního ředitelství cel se jedná asi o šedesát procent nevymožitelných pokut, které měly být uhrazeny.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jde o prioritu, a proto se bude snažit přesvědčit kolegy, aby novela zákona platila od poloviny příštího roku. Podobný systém využívají celníci a policisté v Rakousku nebo Německu.