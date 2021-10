Ve vládě pětikoalice by měl být místopředseda pro digitalizaci

„Domluvili jsme se na tom, že společně definujeme zadání role místopředsedy vlády pro digitální transformaci. Nebavíme se o ministerstvu, bavíme se o tom, jak zpřesnit a definovat pozici místopředsedy vlády pro digitalizaci nebo digitální transformaci,“ řekl Kupka.

Se vznikem nového ministerstva informatiky by podle Kupky ODS nesouhlasila. „Nepokládáme to za efektivní, protože Česká republika potřebuje člověka s patřičnou váhou hlasu. Dění se pak budou povětšinou odehrávat na příslušných resortech.“

V médiích se tento týden objevily spekulace o vytvoření postu vicepremiéra pro digitalizaci či přímo zavedení nového ministerstva, které by se mělo digitalizací zabývat. Předseda Pirátů Ivan Bartoš deníku Právo řekl, že by se mohl ujmout ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo agendu rozšířenou o digitalizaci. Ve čtvrtek v Interview České televize Bartoš připustil, že jednou z možností je zavedení ministerstva pro digitalizaci. Téma je totiž podle něj rozděleno mezi resorty místního rozvoje a vnitra. Zmínil také, že je možné digitalizaci upravit i kompetenčním zákonem.