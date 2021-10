„Občanská společnost přetavená ve voliče.“ Pithart vidí za výsledkem voleb Milion chvilek

Většina lidí podle Pitharta tento výsledek voleb nečekala. Připomněl demonstrace v roce 2019, kdy přes 200 tisíc lidí na Letné žádalo odstoupení „agenta StB a trestně stíhaného člověka“, vyjadřovalo se k situaci na státním zastupitelství a tlačilo opoziční politiky ke sjednocení. „Možná, že bez toho by to dnes vypadalo jinak. To je začátek toho dnešního výsledku. To je občanská společnost přetavená ve voliče.“ Je přesvědčen, že Mikuláš Minář ještě neřekl poslední slovo.

Uznává, že koalice pěti stran bude náročná, ale většinu 108 hlasů považuje za pevnou a věří, že se udrží. Věří i Pirátům, s nimiž soucítí. „Dostat přes držku na začátku kariéry je mnohem lepší než na konci,“ vzkázal. Je také přesvědčen, že STAN za vykroužkování koaličních partnerů nemůže.