Babišův nákup nemovitostí byl naprosto legální, tvrdí Havlíček. Podle Kupky budí obchody pochybnosti

Podle Karla Havlíčka (za ANO) kauza žádné znaky praní peněz nenese. „Vše se zdanilo v České republice, následně se po pořízení nemovitostí vše zdanilo i ve Francii. Peníze protekly regulérně přes české banky. To znamená, že to byla normální transakce, která nenese znaky ničeho nekalého. Kdyby nebylo před volbami, tak se o tom vůbec nebavíme.“

Zároveň dodal, že není neobvyklé, aby se nemovitý majetek v jiných zemích nakupoval na konkrétní společnost, která se za tím účelem specificky založí nebo se využije určitých právních služeb. „Nemovitosti se takto lépe v dané zemi spravují,“ konstatoval Havlíček. Část podnikatelů podle něj tento způsob využívá i kvůli ochraně soukromí.

„Na tom není vůbec nic trestného, firmy to dělají zcela běžně. Podezřelé by bylo to, kdyby se jednalo o nezdaněné peníze,“ uvedl Havlíček.

Při vysvětlování toho, proč Andrej Babiš konstatoval, že by tento způsob nákupu nemovitostí jako premiér nezopakoval, odpověděl Havlíček, že tehdy Babiš nevěděl, že půjde do politiky. „Když je člověk v politice, tak to není vhodné dělat z jednoho důvodu. Ne, že by to bylo nezákonné, ale je dobré, aby bylo vidět, co politik vlastní. Když jste podnikatel, tak není nezbytně nutné, aby celé vaše okolí vědělo, co vám patří. Musí to vědět úřady, ale vaše okolí ne.“