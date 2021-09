Na náborech v Praze, Ostravě či Bzenci se mohou lidé hlásit do registrů dárců kostní dřeně

V Česku fungují dva registry dárců. Ve větším Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD) je zapsáno přes sto tisíc dárců. Menší Český registr dárců krvetvorných buněk, který provozuje pražský IKEM, má přes 35 tisíc dárců, obě databáze se částečně překrývají.

ČNRDD získal v roce 2019 do své databáze rekordních 10 845 nových dobrovolníků, loni jejich počet ale kvůli pandemii koronaviru klesl na polovinu. U příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně nyní ČNRDD pořádá několik náborových akcí, konkrétně v Praze, Mělníce a Bzenci.

Podmínkou pro přijetí do ČNRDD je u zájemců věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní stav a to, že váží více než 50 kilogramů, neužívají trvale žádné léky a jsou registrováni u některé české zdravotní pojišťovny.

Menší Český registr dárců krvetvorných buněk přijímá dobrovolníky až do 40 let. O víkendu pořádá náborové akce na Dnech NATO v Ostravě.