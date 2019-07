V Česku schází až sto tisíc dárců krve. V létě chodí k odběrům asi o čtvrtinu méně lidí

Podle odhadů přes léto chodí darovat krev asi o čtvrtinu lidí méně, krev tak chybí a lékaři ji musejí shánět i v jiných centrech. „Je to organizačně náročnější. Musí se třeba víc telefonovat, ale krev se vždycky sežene,“ řekl primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloš Bohoněk.

„Od začátku prázdnin jsme vydali pacientům z FNO, ale i z nemocnic z celého moravskoslezského regionu téměř 2100 transfuzních přípravků,“ řekla primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková. Situace je podle ní letos ještě komplikovanější právě kvůli západonilské horečce v Evropě.

Zájemce o odběr, kteří krev dosud nedarovali, nemocnice přijímá i bez objednání. Musí jim být minimálně osmnáct let a nejvýše 65. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, dárce by měl vážit více než padesát kilogramů. Jeden odběr představuje 470 mililitrů krve. Kromě krve mohou lidé darovat i plazmu nebo krevní destičky. Přihlásit se mohou i do registru dárců kostní dřeně.

Problém je klíště i vysoký tlak

Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži až čtyřikrát ročně. Dárcem může být člověk, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.

Problém je i kousnutí od klíštěte, po kterém lidé nesmí darovat krev po dobu čtyř týdnů „Dárce krve testujeme na čtyři základní krevní přenosná onemocnění – HIV, žloutenku typu B, C a syfilis. Všechno se testovat nedá, proto jsou omezení časová,“ dodal primář Ústřední vojenské nemocnice v Praze Bohoněk.

Dárci před odběrem dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení. Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu až tři tisíce korun. Podpořit dárce chtějí také zdravotní pojišťovny, které lidem nabízejí různé bonusy.