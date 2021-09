Pojišťovny přišly kvůli covidu o miliardy. Kvůli nákladům na péči by o sebe lidé měli víc pečovat, radí politici

Podle Svazu zdravotních pojišťoven přesáhly náklady spojené s covidem jen za letošní první pololetí částku 40 miliard korun. Největší podíl připadá na hospitalizace. Třeba za antigenní testy pojišťovny zaplatily přes pět a půl miliardy. A problém by to mohl být i do budoucna.

„Chceme zastavit a omezit růst nákladů, který jsme museli strpět a financovat v letech 2020 a 2021. Nárůsty byly skutečně enormní, vždy přes deset procent, letos se můžeme blížit někam k 25, 26 procentům nárůstu,“ sdělil před časem prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny může být další vývoj pandemie a ekonomiky rizikem. Její zástupci ale očekávají, že příští rok se vrátí k vyrovnanému hospodaření. I díky tomu, že v posledních dvou letech vláda několikrát rozhodla o navýšení platby za státní pojištěnce.

„My až do roku 2024 vnímáme ten systém jako ekonomicky stabilní. Samozřejmě s předpokladem, že se nebudou dál dvojciferně zvyšovat náklady na zdravotní služby, na zdravotní péči,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Premiér stav českého zdravotnictví nevidí černě. „Tady je pan Kabátek, chybí vám peníze? Kolik máte na účtech? Šedesát miliard. Naše zdravotnictví má peníze,“ konstatoval Andrej Babiš (ANO).

Jak dostat do zdravotnictví peníze?

Názory na to, jak do zdravotnictví dostat další peníze, se různí. „Za nás je to jednoznačně efektivita na základě elektronizace a do budoucna se samozřejmě může vést další diskuze o tom, jaké zdroje do zdravotnictví mohou ještě doplout,“ myslí si místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák (Piráti).

„Třeba z daně z kouření a prodeje alkoholu by šla nějaká část daně přímo do zdravotnictví, ale určitě pokud přestaneme testovat, tak nějaké peníze ušetříme,“ soudí Karla Maříková (SPD).

„Stavíme na tom, aby se pravidelně a automaticky valorizovala platba za státní pojištěnce, protože státní pojištěnci čerpají osmdesát procent péče ve zdravotnictví,“ uvedla stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví Soňa Marková.

Podle ministra zdravotnictví letos náklady na zdravotnictví přesáhnou deset procent HDP.