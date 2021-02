Pojišťovny pošlou kvůli covidu do nemocnic 173 miliard. Je to o 11 procent více než loni

Zdravotní pojišťovny plánují letos kvůli pokračující epidemii covidu-19 platby za akutní péči do nemocnic vyšší proti loňsku o 11 procent. Z veřejného zdravotního pojištění jim půjde 172,9 miliard korun, loni to bylo 156,1 miliardy a v roce 2019 před pandemií 136,6 miliardy korun. Ostatní oblasti péče mají schválené navýšení asi o 2,5 procenta, uvedli zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Svazu zdravotních pojišťoven (SZP). Vývojem systému veřejného zdravotního pojištění by se v pondělí měla zabývat i vláda.