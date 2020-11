Kabátek zůstává v čele VZP, post ředitele obhájil i přes Babišovy výhrady

Volba nového ředitele VZP byla jediným bodem mimořádné schůze správní rady a skončila nečekaně rychle. Členové rady se sešli v deset hodin dopoledne, o půl hodiny později již měli odvoleno. Většinu hlasů získal dosavadní šéf pojišťovny Zdeněk Kabátek.

„Vzhledem k tomu, že v prvním kole volby inženýr Kabátek již naplnil dikci, to znamená, že musí mít nejméně 16 hlasů, volba tímto končí,“ řekla k průběhu volby předsedkyně rady a poslankyně Věra Adámková (za ANO). Zdůraznila, že proti tomu nevnesl žádný člen rady námitky – a to ani ze čtveřice členů rady, kteří nemohli na jednání dorazit a připojili se on-line.

Zdeněk Kabátek řekl, že výsledek volby považuje za ocenění práce všech pracovníků pojišťovny. „Žijeme v době covidové, jak se často říká. Budeme dělat vše pro to, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna maximálně přispěla k tomu, aby naši klienti, naši partneři, zdravotníci v České republice dostali absolutní podporu, abychom přispěli velkou měrou k tomu, že situaci zvládneme,“ uvedl Kabátek.

Kromě reakce na pandemii covidu-19 představil staronový ředitel i dlouhodobé cíle svého třetího čtyřletého období. Zdůraznil, že VZP si v minulých letech vytvořila velké rezervy. Na to chce v budoucnu navázat.

Babiš byl ke Kabátkovi kritický

Z vyjádření některých členů správní rady VZP vyplývalo, že měl David Šmehlík podporu premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Vůči Kabátkovi byl naopak Babiš v minulosti kritický. Když byl nynější šéf pojišťovny zvolen do svého druhého čtyřletého období, hovořil Babiš – tehdy vicepremiér a ministr financí – o skandálním výsledku volby a označil ho „za největšího kmotra českého zdravotnictví“.

Volba ale potvrdila, že Babišovy sympatie nesehrály hlavní roli a Zdeněk Kabátek nakonec získal 21 hlasů od 26 členů správní rady, kteří ředitele volili. Vláda přitom nominuje deset z celkového počtu třiceti členů, zbylé členy nominuje Poslanecká sněmovna, kde je ANO nejsilnější. David Šmehlík tak – nakonec marně – mohl doufat až v šestnáct hlasů.

Věra Adámková po znovuzvolení ředitele Kabátka zdůraznila, že „nikdo z hnutí ANO do toho nezasahoval“. „Je to suverénní jednání správní rady, do toho ani nikdo nemůže zasahovat,“ dodala předsedkyně správní rady. Další člen rady a poslanec ANO Miloslav Janulík dodal, že „nejde o to, kdo je spokojen, ale o funkčnost, a to je alfa a omega“.

Janulík sám jako lékař navíc vnímá velmi pozitivně změny, kterými v Kabátkově éře VZP prošla. „Je úplně jinou organizací z pohledu poskytovatele-lékaře, než byla před osmi lety,“ poznamenal.

Spor o obsazení správní rady

Volbě ředitele VZP předcházel spor ve vládě o obsazení správní rady. Roman Prymula, který byl od konce září do konce října ministrem zdravotnictví, usiloval o výměnu experta na zdravotnické a farmaceutické právo Filipa Vrubela a několika dalších členů s argumentem, že jde o lidi spojené s předchozím ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO). Vrubel před nástupem Prymuly působil i na ministerstvu zdravotnictví, ale po změně na postu ministra odešel. Prymula ale s tímto záměrem ve vládě neuspěl.

VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku. Má 5,9 milionu klientů a ročně hospodaří s více než 200 miliardami korun. Její ředitel vydělává 225 tisíc korun hrubého měsíčně a roční odměna může vyšplhat až na šestinásobek jeho platu, tedy na 1,35 milionu korun.

Zdeněk Kabátek je ředitelem VZP od roku 2012, tedy již dvě volební období. Jeho protikandidát David Šmehlík působí ve vedení pojišťovny jako Kabátkův náměstek pro zdravotní péči od roku 2018.