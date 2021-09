Testy ve školách odhalily 438 pozitivních případů. Pokračovat budou možná na podzim, prohlásil Vojtěch

Výsledky testování na covid-19 ve školách na začátku září ukázaly, že záchyty případů nákazy koronavirem nerostou, naopak někde klesaly. Tři kola testování potvrdila 438 případů covidu, z toho 290 na základních školách a 148 na středních školách. Celkově bylo provedeno 3,2 milionu testů. Ministerstvo zdravotnictví proto zatím nebude v plošném testování ve školách pokračovat. Uvažuje ale o tom, že by se na podzim ve školách testování zopakovalo. Šlo by zřejmě o dva termíny, zatím to ale není zcela jasné, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).