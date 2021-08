Se začátkem školy čekají žáky testy na covid. Roušky mají povinné na chodbách i ve frontě na oběd

PRAVIDLA PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY

Jakmile děti přijdou do školy, čeká je test. Učitelé však nebudou hned na úvod zjišťovat jejich znalosti, nýbrž jejich zdraví. Žáci tak navážou na předprázdninové období, kdy se testovali od obnovení výuky v dubnu a květnu. Neměli by v tom ale pokračovat po celý školní rok. Všichni žáci – a také zaměstnanci škol – by se měli otestovat třikrát během prvních dvou zářijových týdnů. Ministerstvo školství stanovilo pro testování termíny prvního, šestého a devátého září. Školy mohou případně odsunout první test až na druhého září.

Že by se mohlo testovat i dál, sice resort zdravotnictví nevyloučil, ale pokračovalo by pouze v případě, že by na úvod bylo pozitivních více než pětadvacet ze sta tisíc provedených testů.

Ve školách se i nadále počítá s používáním ochrany nosu a úst. Děti do patnácti let budou muset své dýchací cesty chránit nejméně chirurgickou rouškou, starší respirátorem. Nebudou potřeba ve třídách a při jídle, ale ve společných prostorách – na chodbách, toaletách, v šatnách nebo i ve frontě na oběd – ano.