Důchody vzrostou, dávky půjde krátit kvůli přestupkům. Prezident podepsal příslušné normy

Na základě současných odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by podle zákonných pravidel penze příští rok vzrostly v průměru o 497 korun, tedy o 3,2 procenta. Při odsouhlaseném dodatečném zvýšení o 300 korun stoupnou o 5,2 procenta, konkrétně o 797 korun. Průměrná penze by v lednu podle předpokladů činila 16 275 korun.

Otcovská dovolená a ošetřovatelské volno

Na rodiče cílí i podepsaná novela o nemocenském pojištění, která prodlužuje otcovskou dovolenou. Otcové si nyní mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud pojištění odvádějí. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Prodloužení otcovské dovolené na čtrnáct dnů prosadila ve sněmovně skupina poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09, jde podle nich o začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu.

Předškolákům má s platností od října pomoct novela, která upravuje pravidla pro provoz dětských skupin. Ty původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách a kvůli blížícímu se konci jejich financování z evropských fondů kabinet navrhoval přeměnu těchto zařízení na jesle, tedy zařízení pro nejmenší děti. Ve sněmovně ale s plánem narazil, část opozice varovala před likvidací dětských skupin.

Podle normy, kterou podepsal prezident, se zařízení budou muset dál jmenovat dětská skupina. Jejich financování bude vycházet z normativu pro soukromé mateřské školy. Na děti do tří let by stát v současnosti dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let bude činit nejvýše 4000 korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Hranice platby na starší dítě určená nebude.

Zákon o strhávání dávek

Hlava státu svým podpisem schválila i předlohu od poslanců občanské demokracie. Od ledna umožní úřadům práce, aby odebíraly chudším lidem část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví bude podle předlohy platit pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků úřady mohly strhávat nezaplacené postihy při třetím a dalším prohřešku. Obce ale budou moci požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

Spory se o novelu v hmotné nouzi vedly v dolní i v horní parlamentní komoře. Kritici mluvili o dopadech na rodiny pachatelů přestupků i o možné protiústavnosti. Podporovatelé zase poukazovali na vymahatelnost práva. Hrozba odebrání dávek by podle nich mohla od páchání přestupků odrazovat.