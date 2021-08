Poslance čeká před volbami poslední řádná schůze, někteří nevylučují mimořádné zasedání

Spor o pátý týden dovolené

Předseda sněmovny nevyloučil i další mimořádné zasedání pléna, stejně jako někteří poslanci. Tématem, kvůli kterému je nedlouho před volbami ve hře mimořádná schůze, je návrh na uzákonění pěti týdnů dovolené.

„Buď bude zařazeno na tuto schůzi jako prioritní třetí čtení, anebo máme svolanou mimořádnou schůzi na zákoník práce a budu chtít potvrdit od kolegů, kdy by ta schůze pokračovala,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana návrh předložila.

Novelu by mohla podpořit část hnutí ANO a také klub ČSSD. Právě sociální demokraté zákon se stejným záměrem předložili také. Mimo jiné s argumentem, že mnoho firem pátý týden dovolené stejně nabízí.

„Když to zvládá velké množství firem, zvládne to i zbytek. Ukazuje se, že to rozhodně není o malých nebo velkých firmách. Odpočatý zaměstnanec má mnohem vyšší výkonnost,“ tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Část opozice ale už dřív mluvila o tom, že chce návrh blokovat. Podle nich by změna znamenala komplikaci hlavně pro menší firmy.

„Má to zůstat dobrovolné na té bázi jako doposud. Je určitě cesta co nejvíce blokovat a zkomplikovat tento návrh, protože je nebezpečný, jak pro zaměstnavatele, tak hlavně pro zaměstnance,“ míní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Mnoho lidí by v České republice mohlo práci reálně ztratit, protože firmy by na to v této chvíli neměly a musely by třeba propouštět,“ dodal předseda STAN Vít Rakušan.

Mimořádných schůzí bylo víc než řádných

Kromě mimořádné schůze k zákoníku práce je na seznamu neukončených dalších třináct schůzí. V tomto volebním období je jejich celkový počet rekordní. Mimořádných schůzí bylo dokonce víc než těch pravidelných.

Ve druhé polovině července se poslanci kvůli rekonstrukci sálu museli scházet v náhradních prostorách. Zpět by podle současného harmonogramu měli usednout nejdřív 14. září, kdy má začít řádná schůze.

„Sněmovna může zasedat ještě v říjnu, ale to říkám jen teoreticky. Je tam strašně moc zákonů, které nejsou jednoduché nebo na které se spěchá,“ doplnil předseda komory Vondráček (ANO).