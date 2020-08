Třináctihodinové směny pro strojvedoucí a šest hodin odpočinku. Havlíček představil novelu železničního zákona

Směny železničních strojvedoucích by v budoucnu mohly trvat maximálně třináct hodin, doba odpočinku zase šest hodin bez započtení času cesty do ubytování. V pátek to na tiskové konferenci uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (ANO). Návrh novely železničního zákona, ve kterém jsou změny pracovního režimu ukotvené, by podle ministra měla Poslanecká sněmovna projednat letos v září. Norma by měla obsahovat také kontrolu licencí strojvedoucích.