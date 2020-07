Motorák měl čekat v Perninku, tvrdí Drážní inspekce. Po tragické nehodě se na nádraží vrátily jen vraky

„Jednu soupravu jsme museli celou zaklínovat a druhou roztrhnout pomocí lokotraktoru, což se nám podařilo napočtvrté nebo napopáté. Museli jsme vyřezat spoustů plechů, které nám bránily, abychom sem (do Perninku) vagon dostali,“ přiblížil okolnosti uvolnění trati velitel zásahu Petr Truhlář z hasičského sboru Správy železnic.

Cestovat vlakem do Potůčků nebo německého Johanngeorgenstadtu je od středečního rána opět možné. Hasiči v noci havarované vlaky oddělili a z širé trati odstranili. Kdo do Krušných hor pojede, spatří však na perninském nádraží poškozené motoráky.

Vyšetřovatelé Drážní inspekce si poslechli nahrávky hovorů mezi strojvedoucími a dispečerem a tvrdí, že z nich vyplývá, že vlak, který jel z německého příhraničního Johanngeorgenstadtu do Karlových Varů, na trati být neměl. „Měl ve stanici Pernink čekat na protijedoucí osobní vlak. To se nestalo,“ uvedl generální inspektor Jan Kučera. Již v úterý policisté zadrželi jednoho ze strojvedoucích. Událost vyšetřují pro podezření na trestný čin obecné ohrožení.

Na trati z Karlových Varů do Potůčků závisí bezpečnost provozu pouze na lidech – podle předpisů za ni zodpovídají strojvedoucí a dirigující dispečer, který na dálku schvaluje jejich jízdu.

Srážka v nepřístupném terénu

Na krušnohorském semmeringu se střetly vlaky dvou zcela různých generací a různých vah – z Johanngeorgenstadtu jel téměř stotunový moderní motorák Regioshark, který je v provozu zhruba pět let, z Karlových Varů lehká, čtyřicetitunová motorová jednotka Regionova, která sice prošla rekonstrukcí v minulém desetiletí, původní konstrukce však je stará desítky let. Podle Jana Kučery se regionova po nárazu posunula o dvanáct metrů zpět. „Vzhledem k tomu, že na trati je traťová rychlost 50 kilometrů v hodině, dá se předpokládat, že srážka byla zhruba do 100 kilometrů v hodině,“ uvedl.

Při srážce zahynuli dva lidé, jeden z nich byl německý občan. Vlaky se střetly necelý kilometr od nádraží v nepřístupném hornatém terénu. Hasiči museli bez pomoci techniky vynášet zraněné včetně zaklíněných lidí z obou souprav. Zranění byli vyproštěni a rozvezeni do nemocnic během tří hodin, jsou mezi nimi také němečtí státní příslušníci. „Byli zde i pacienti mladší osmnácti let,“ dodal mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Čtyři lidé, kteří utrpěli vážná zranění, skončili v plzeňské fakultní nemocnici – neboť karlovarská nemocnice nemá status traumacentra – a jsou ve stabilizovaném stavu. „Dva z nich leží na klinice anesteziologie a resuscitace, jeden na ortopedické klinice a jeden na chirurgickém oddělení,“ uvedla náměstkyně ředitele plzeňské nemocnice Andrea Mašínová. Zranění, které ošetřili lékaři v Karlových Varech, již odešli domů. „Jednalo se především o lehčí zranění, pohmožděniny, tržné rány a podobně,“ popsal Podracký.

Podle perninské starostky Jitky Tůmové byli ve vlacích hlavně turisté a také lidé, kteří se vraceli z práce. Pokud někdo netuší, zda jeho blízký nebyl účastníkem neštěstí, v jakém je stavu nebo kam byl převezen, může se obrátit na linku pro psychologickou pomoc 950 380 180.

Jako první byli na místě nehody dobrovolní hasiči z Perninku, podle starostky se původně domnívali, že jedou k motoráku, který nejspíše narazil do padlého stromu. Že se srazily dva vlaky, zjistili až na místě. Vzhledem k horskému terénu a špatné přístupnosti trati museli zraněné z místa havárie odnášet na nádraží.

„Veškerá pomoc šla po kolejích. Zúčastnili se toho nejen naši dobrovolní hasiči, ale samozřejmě i ostatní záchranné složky, krajští hasiči, přijeli i hasiči z Ústeckého kraje a z okolních obcí,“ podotkla starostka.