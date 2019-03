Expert: Proti nehodám na železnici pomůže lepší zabezpečení. Ale vždy bude záležet na strojvedoucím

„Spíš bych čekal, že zabezpečíme to, že vozidla nemohou projet návěst stůj. Můžeme se inspirovat v zahraničí, tam to vyřešili ještě před zavedením moderních zabezpečovačů ETCS, třeba v Německu nebo Polsku,“ doporučil Michl.

A urychlit by se podle něj mělo i zavádění systému ECTS, na což včera apeloval třeba poslanec Pirátů Ondřej Polanský. „To je evropský vlakový zabezpečovač. Nadstavba klasického systému. Ten by měl řešit problémy na straně vozidla, třeba že vlaku dovolí projet jen tam, kde má povolení, zajistí, že neprojede návěst stůj a podobně. Ale třeba v Brně by nepomohl, tam se rekonstruuje celá stanice. A také se s ním nepočítá na lokálkách,“ upozornil Michl.

Ani lepší zabezpečovače podle něj nezabrání všem nehodám a problémům: „Železnice má stále jistou míru lidského faktoru. Strojvedoucí je ten, kdo má v ruce brzdu a může zastavit. A všechno, co nedělá technika, dělá on.“ Dráha je přesto podle něj velmi bezpečná – a proto, že jsme si na to zvykli, bereme podle Michla každou nehodu citlivěji než téměř každodenní smrtelné nehody na silnicích.