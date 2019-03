Proč přibývá havárií na železnici? Situací se bude zabývat vedení Českých drah

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý před odletem do USA uvedl, že po srážce vlaků v Brně hovořil o situaci na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO). Řízení Českých drah spadá do kompetence ministerstva dopravy. Podle premiéra je nejprve nutné příčiny nehod vyšetřit. „České dráhy určitě vyvodí nějaké opatření, aby se to neopakovalo,“ řekl Babiš.

Za poslední týdny mimořádností přibylo

Za předchozí týdny se Drážní inspekce musela zabývat několika mimořádnými událostmi. V úterý 19. února jel osobní vlak mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím téměř šest kilometrů bez strojvůdce. Vlak s jedenácti cestujícími zastavil sám, nikomu se nic nestalo.