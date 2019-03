Přísnější dohled nad strojvedoucími a „bodový systém“ na železnici. Ťokův recept proti drážním nehodám

Chybu vidí na straně strojvedoucích, které by chtěl jednak přísněji kontrolovat, jednak i posílit. Přísnější dohled by měl mít dvojí podobu. Jednak by Ťok chtěl zavést na železnici obdobu bodového systému pro řidiče. „Máme dnes pro řidiče nákladních vozů jednoznačný systém – který je pro každého řidiče. Tento systém na drahách nemáme, myslím si, že je potřeba, aby se evidovala karta strojvedoucího, která bude k dispozici. Bude ji vést Drážní úřad,“ přiblížil ministr.

Při železničních nehodách v posledních týdnech utrpělo zranění 31 lidí. Podle ministra dopravy Dana Ťoka je to znepokojivé, o situaci chce jednat se zástupci Správy železniční dopravní cesty, Českých drah, Drážní inspekce i Drážního úřadu. Má zároveň již představu, co by se mělo změnit.

Dodal, že by měl být železniční bodový systém spíše motivací pro řidiče než hrozbou. „Je to spíše motivační záležitost. Dopravci by měli systému využít k tomu, že strojvedoucí, kteří dlouhodobě nebudou mít problémy, budou mít lepší platové podmínky,“ poznamenal Dan Ťok.

Zároveň by chtěl ministr dopravy zajistit, aby strojvedoucí nejezdili v době, kdy mají mít volno, pro jiného dopravce. Ministerstvo nyní připravuje novelu zákona o drahách, v září by ji měla dostat vláda, podle Ťoka v ní monitoring strojvedoucích bude. Naopak bodový systém by měla teprve vypracovat Drážní inspekce, ministr ale doufá, že ho stihne jako pozměňovací návrh zařadit do novely, která nyní již je ve sněmovně.

Na strojvedoucí jsou příliš velké nároky, připouští ministr

Ministr ovšem připustil, že to, co se v posledních týdnech na železnici děje – dvě nehody se zraněními jsou totiž jen vyústěním celé série mimořádností včetně několika dalších srážek vlaků – může souviset i s příliš vysokými nároky na strojvedoucí.

„Bývaly doby, kdy byli na lokomotivě dva strojvedoucí, kdy byl ve stanici výpravčí a byl i vlakvedoucí. To znamená, na bezpečnost dbalo pět lidí. Dnes máme na malých regionálních tratích jenom jednoho,“ upozorňuje.