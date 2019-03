Práce strojvedoucích: Jednou nohou v kriminále, druhou v hrobě a třetí často u konkurence

O strojvedoucích se občas říká, že jsou jednou nohou v kriminále a druhou v hrobě. I přes stále lepší zabezpečení leží odpovědnost za zdraví desítek až stovek cestujících ve vlaku především na nich. Na železnici se ale rozmohl podobný zvyk jako u profesionálních řidičů – místo řádného odpočinku během pauzy mezi směnami pracují dále, například pro alternativní dopravce.

U Českých drah mohou strojvedoucí pracovat 150 hodin měsíčně. Za to dostávají v průměru 35 tisíc korun, ovšem jediná směna navíc přitom přidá další dva až tři tisíce. V poslední době společnost propustila několik zaměstnanců, když vyšlo najevo, že namísto odpočinku jezdili u konkurence. „Jezdil přes den náklady a v noci chodil jezdit k soukromníkovi,“ popsal dvojitou práci jednoho z kolegů strojvedoucí osobních vlaků Antonín Němeček. Problém ale není jen okrajový, podle odhadů si přivydělává prací u jiných dopravců asi desetina z deseti tisíc strojvedoucích.

Co strojvedoucí dělají, nikdo neví

Když ale ČD několik svých zaměstnanců vyhodily, nebylo to za to, že řádně neodpočívali, nýbrž kvůli práci pro konkurenci. Kolik ve skutečnosti který strojvedoucí najezdil, se totiž zjistit nedá.

Na problém možné únavy upozornila nedávná srážka nákladních vlaků na Teplicku. Zemřel při ní strojvedoucí, který předtím projel návěst stůj, následně nezafungoval generální stop a strojvedoucí ani neodpovídal na telefon. Co se strojvedoucímu stalo, inspektoři zatím nevědí. „Těžko můžeme zjistit, jestli nepracoval směnu někde jinde. Oslovit všechny dopravce v Česku nejde,“ poznamenal Jan Kučera.

Tachograf pro strojvedoucí není na pořadu dne

Drážní odbory to chtějí změnit. „Bude se to muset řešit, protože to ohrožuje bezpečnost na železnici,“ řekl předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.

Již před rokem navrhly odbory ministerstvu dopravy, aby zavedlo zařízení podobné tachografům u kamionů: Každý strojvedoucí by měl svoji kartu, podle které by byl kontrolovatelný. Zatím se nezměnilo nic a ministerstvo se podle mluvčího Zdeňka Neusara k zavedení alternativy k tachografu nechystá. „Bezpečnost provozování dopravy musí zajistit dopravce,“ řekl. Dodal však, že Drážní úřad se situací zabývá a ministerstvo se situací zabývá a uvažuje o opatřeních.

Podle Jaroslava Pejši jde o legislativní záležitost, podmínky pro strojvedoucí považuje za zastaralé, protože pocházejí z doby, kdy na železnici jezdily pouze České dráhy.

Michal Matějovský, který vlastní agenturu Strojvůdci.cz, jež zprostředkuje strojvedoucí pro menší dopravce, ale zpochybnil, že by odježdění dvou směn v kuse automaticky znamenalo ohrožení bezpečnosti. Upozornil, že se nikdo nepozastaví nad tím, když strojvedoucí ve volném čase dělá cokoli jiného namáhavého. „Mohli bychom říct, že ohrožení bezpečnosti je, že přijde po noční domů a půjde někam dělat tesaře nebo zedníka. Večer skončí, utahaný a půjde zase na noční směnu,“ shrnul.

Strojvedoucích je málo

K práci pro různé dopravce a jezdění v době určené k odpočinku motivuje strojvedoucí i to, že jich je málo. Soukromí dopravci se tak mohou obracet buď na společnosti, které strojvedoucí zaměstnávají právě proto, aby si je mohli najmout soukromníci. Když „dojdou“, zbývají ještě strojvedoucí ve výslužbě, anebo podloudná práce zaměstnanců konkurence.