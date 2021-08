Zmrazení platů hasičů a policistů Hamáček odmítá, takový rozpočet prý nepodpoří. Šetřete jinde, vzkazují Fiala a Rakušan

Fiala zmínil také zadlužení, které připadá na každého občana České republiky. „Rok 2013 –zadlužení každého občana ČR bylo 160 tisíc korun. Po letech vaší vlády je dnes zadlužení 225 tisíc korun – to mluví za všechno,“ řekl a upozornil také na meziroční pokles výdajů na investice o deset procent. „Slyšeli jsme od vlády – ,My se z té krize proinvestujeme' – a kde to je? Kdybyste ty peníze dávali do budoucnosti, investovali, tak se bavme o tom, že má deficit nějakou racionalitu, ale to vy prostě neděláte,“ řekl Fiala na adresu vlády.

Debata o sporu mezi prezidentem a BIS

Hamáček, Fiala a Rakušan hovořili v Otázkách Václava Moravce také o sporu mezi Hradem a Bezpečnostní informační službou (BIS). Shodli se na tom, že veřejné polemiky mezi nejvyššími ústavními činiteli o práci či řediteli BIS jsou mimořádně nešťastné, nezodpovědné a oslabují pozici České republiky.

Oba zástupci opozice si myslí, že nedávné výměny názorů mezi prezidentem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli údajným odposlechům Zemanových spolupracovníků jsou důsledkem rozhodnutí vlády, která současného šéfa BIS Michala Koudelku, kterému skončil mandát, na další období nejmenovala, ale pověřila ho prozatímním vedením tajné služby.

Hamáček také uvedl, že záležitosti týkající se BIS se mají řešit ve sněmovní kontrolní komisi, nikoliv veřejně v médiích. „Takové přestřelky nikomu nepomáhají,“ řekl. Komise v tomto týdnu konstatovala, že neexistují žádné indicie o tom, že by zpravodajská služba použila odposlechy v rozporu se zákonem. Koudelka členům komise řekl, že za dobu jeho působení ve funkci nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů.