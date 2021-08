Babiš projedná s Hamáčkem ředitele BIS. Podle premiéra by o něm měla rozhodnout až nová vláda

Babiš řekl o víkendu České televizi, že o šéfovi BIS by měla rozhodnout nová vláda vzešlá z říjnových voleb. „Já si myslím, že by měla rozhodnut příští vláda, když získá důvěru. Myslím, že je to korektní,“ řekl Babiš ČT. Dodal, že je „nesmysl tvrdit to, že služba funguje na základě jednoho člověka“.

Premiér minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem nastínil dvě možnosti. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Koudelka. Druhá varianta předpokládá, že by Koudelkova nástupce vybral až následující kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Zeman nynějšího ředitele civilní kontrarozvědky dlouhodobě kritizuje. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky. Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru.

Kvůli jmenování ředitele BIS se v Česku rozhořela i politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další opoziční koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Naopak kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.