Kultura a zemědělství dostanou příští rok peníze navíc, schodek podle Schillerové zůstane 390 miliard

I přesto, že mělo jít o debatu hlavně o penězích na příští rok, diskutovali také o těch letošních. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) odešel s příslibem dalších tří miliard pro vlastníky lesů zničených kůrovcem a pro zemědělce poškozené nedávným tornádem. V příštím roce má resort hospodařit s výdaji téměř za šedesát miliard, to je o tři víc než letos. Ministr je spokojený.

„S paní ministryní komunikujeme celoročně. Navržený rozpočet byl dopředu odsouhlasen, my jsme si to řekli a vlastně jsme se začali bavit, jaké jsou možnosti rozpočtu na dofinancování v letošním roce,“ uvedl Toman.

Peníze pro kulturu

Ve tři hodiny odpoledne pak stejné jednání čekalo i ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Návrh rozpočtu pro jeho resort počítá s více než čtrnácti miliardami korun, což je asi o jednu a půl miliardy méně než letos. „Nebyl jsem úplně spokojen s tím schválením rozpočtu, proto jsme se domluvili, že se sejdeme,“ vysvětloval Zaorálek na úvod.

Po víc než hodině společně oznámili dohodu. Ministerstvo kultury by v příštím roce mělo hospodařit skoro s šestnácti miliardami. Peníze navíc půjdou jak do nezávislé kultury nebo regionálních divadel a orchestrů, tak do investic v rámci programu kulturního dědictví.

„Pro mě je to docela dobrý výsledek, samozřejmě, že bych si dovedl představit ještě další, ale myslím si, že je to slušné a oceňuji jednání, které jsme s paní ministryní měli,“ reagoval Zaorálek. „Není to na úkor zvýšení schodku, je to v intencích schodku, tak jak byl schválen vládou,“ doplňuje Schillerová.