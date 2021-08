Novým onkologickým institutem chceme pomoci Praze a středu Čech, říká Žaloudík

Nový Český onkologický institut za sedm miliard z evropského Fondu obnovy má vyrůst v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Projekt, se kterým přišel premiér Andrej Babiš (ANO), ale budí kontroverze mezi odborníky. Kriticky se vyjádřila třeba Česká onkologická společnost. Žaloudík ho nicméně podporuje.

„Česká onkologie je ve vývoji. Chceme pomoci metropoli a Středočeskému kraji, kde se zdá, že je situace nejkomplikovanější,“ říká Žaloudík, který byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nebo ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně. Podle něj je zásadní pro léčbu pacientů s rakovinou provázanost jednotlivých institucí poskytujících péči.

„Přesto, že se zdá, že zařízení je v Praze a Středočeském kraji hodně, tak podobná centra, jako jsou třeba v Brně, Budapešti nebo Paříži, v Praze nejsou,“ vysvětluje. Personál by chtěl do nového centra stáhnout z pražských nemocnic.

Český onkologický institut by měl být financován z Národního plánu na posílení onkologické prevence a péče, v rámci kterého bude rozděleno osm a půl miliardy korun. „I z důvodů organizačních by si to Praha zasloužila. Když pražští kolegové uznají, že nechtějí, tak se peníze rozptýlí do regionálních menších center,“ hodnotí Žaloudík.

Stávající péči mezi velkými centry a například okresními nemocnicemi podle zdravotnického experta a senátora nejde srovnávat, i když data dostupná jsou. Jediná volně přístupná jsou data o výsledcích Masarykova onkologického ústavu v Brně a Nemocnice Jihlava. „Nikdo to po nich nechce, pacienti to nechtějí, pojišťovny to nechtějí, zřizovatelé to nechtějí,“ uvádí příčiny nedostatečné informovanosti.