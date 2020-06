Po koronaviru se má Česko zaměřit na prevenci rakoviny. Na kontroly chodí ale jen polovina lidí

„Vždycky bude zhruba 20 procent lidí, které na screening nedostaneme. Ale na těch 80 procent bychom se dostat mohli,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj by bylo účinné například zavedení vyššího zdravotního pojištění pro ty, kdo by dopisy od zdravotních pojišťoven opakovaně ignorovali, nebo naopak bonus pro aktivní. „Samotný program na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku od zavedení v roce 2006 zabránil deseti tisícům rakovin,“ dodal.

„Je potřeba lidi edukovat, ale i inovovat metody,“ řekl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Místo dopisů by se podle něj mohlo lidem telefonovat nebo použít aplikace. Podle předsedkyně onkologické společnosti Jany Prausové musí každý převzít víc odpovědnosti za své zdraví, někteří lidé prostě k lékaři nepřijdou.

Zásadní je podle odborníků podporovat účast lidí v takzvaném screeningu, tedy pravidelných vyšetřeních rizikových skupin, aby se nádory zachytily ještě ve stadiích, která je možné lépe vyléčit. V Česku se pravidelně sledují kvůli riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku lidé od 50 let, rakoviny prsu a děložního hrdla ženy od 45 let.

Případů rakovin přibývá, u některých diagnóz ale úmrtnost klesá

Počet nádorů podle statistik každoročně narůstá, zemře na ně ale stabilní počet lidí. U řady diagnóz naopak úmrtnost klesá. Spolu se stárnutím populace může za deset let přibýt až 37 procent případů. Za 20 až 25 let pak přijde do seniorského věku další velká populační vlna, takže lékaři očekávají další přírůstek.

Podle Prausové neomezila nijak výrazně léčbu pacientů s rakovinou ani pandemie koronaviru. „Nedošlo ke snížení počtu výkonů u pacientů a nesnížily se náklady na léčbu, protože byla spotřebovaná ve stejné výši,“ řekla.

Onkologická centra pracovala ale s omezeným počtem personálu, aby se jeho skupiny nepotkávaly, a ke všem pacientům musela přistupovat jako k potenciálně infekčním. Pokud se kontroly odsouvaly, tak většinou na přání pacienta, který se nechtěl vystavovat riziku při cestě do nemocnice.