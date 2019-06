Čeští vědci vyvíjejí metodu, která odhalí návrat rakoviny z pouhých několika kapek krve

„Pocházejí jen a pouze z nádoru daného pacienta. Pokud skutečně nějaké markery zachytíme, tak se jednoznačně jedná o to, že se nádor znovu může šířit do krve,“ vysvětlil genetik a spoluzakladatel Elphogene Marek Minárik.

Nějakou formou rakoviny onemocní během života každý třetí obyvatel Česka a nádorů postupně přibývá. Podle posledních souhrných dat (z roku 2016) se nádor nově objevil u téměř 97 tisíc lidí. Deset let předtím to přitom bylo necelých 73 tisíc pacientů.

První fáze testování trvala rok a bylo do ní zařazeno 23 pacientů. Během ní lékaři potřebovali především určit dávku bezpečnou pro tělo. U některých pacientů se stav přestal zhoršovat. „Zatím u těch dvou nádorů ledvin a u jednoho nádoru plic,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Luboš Petruželka

Jestli má ale látka skutečně účinek, ukáže až další fáze klinické studie, do které vstoupí část lidí z první etapy. To byli pacienti, u kterých selhala veškerá dostupná léčba. Zároveň ale lékaři budou nabírat i novou pacientskou skupinu. Do studie se můžou přihlásit lidé z celé republiky. Zařazení do klinické testů se ale řídí přísnými pravidly.

Během dalšího testování chtějí lékaři blíž vytipovat, pro které typy nádorů by látka mohla být vhodná. Samotná studie poběží ještě několik let.