Vláda je se zprovozněním sta kilometrů dálnic za volební období spokojená. Nedostatečné, zní z opozice

„Zvedli jsme za poslední rok investice do dopravní infrastruktury z 83 miliard na 127 a půl miliardy korun a všechno se prostaví. To znamená, staví se a je to na hraně kapacit i kapacit dodavatelských,“ řekl Havlíček.

„Dlouhodobá zanedbanost dálniční sítě je tak obrovská, že to prostě není ani vidět. Myslím si, že v této věci musí Česká republika obecně přidat, a že potřebujeme daleko víc dálničních tahů,“ oponoval předseda sněmovního hospodářského výboru Radim Fiala (SPD).

Chybějící obchvaty komplikují život lidem u vytížených tahů

Zatímco u dálnic se ministerstvu dopravy z větší části podařilo původní plány naplnit, v případě obchvatů obcí se řada staveb do konce volebního období zprovoznit nestihne. Podle resortu způsobilo zpoždění dlouhé stavební řízení a také problémy s výkupem pozemků.

Silnice kapacitně nevyhovuje například v okolí Jaroměře, kde místní na obchvat zatím čekají. „Stojím tady třeba deset minut, než vůbec přejdu na druhou stranu,“ popsala obyvatelka Hořenic Anna Havelková.

Ulevit od náporu vozidel by se městu a okolním vesnicím mělo za dva roky, kdy má být podle plánu stavba dokončena. „Ke dnešnímu dni je již aspoň vytyčena trasa obchvatu, je provedena částečná skrývka ornice a prováděny jsou archeologické průzkumy,“ vyjmenoval starosta Jaroměře Josef Horáček (Volba pro město).