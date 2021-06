Tuzemští vojáci mají být připraveni bránit hlavně Česko, říká David. V zahraničí získávají zkušenosti, oponuje Černochová

Čeští vojáci opustí do konce června Afghánistán, následují tak další spojence, kteří se ze země chystají stáhnout do podzimu. Europoslanec Ivan David (SPD) uvedl, že příslušníci tuzemské armády by měli získávat zkušenosti pro obranu samotné České republiky. Podle poslankyně Jany Černochové (ODS) zase prodloužení mise není možné bez logistické podpory Spojených států. Situaci komentovali v pořadu Události, komentáře.