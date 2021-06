Dva čeští vojáci čelí stíhání kvůli smrti Afghánce. Úřady k věci mlčí

Procházku zastřelil muž v afghánské uniformě, když se vojáci vraceli autem na základnu Šindánd. Útočníka Vahidulláha Chána zadržely afghánské jednotky, vyslechly ho a předaly na dvacet minut Čechům. Následně se z místnosti ozývaly výkřiky, a když posléze čeští vojáci předávali zajatce americkým kolegům, krvácela mu tvář a na těle měl řadu podlitin.

Informace o možné násilné smrti poprvé zveřejnil americký list The New York Times. Ministerstvo obrany tehdy ujišťovalo, že čeští vojáci se žádného mučení nebo bití nedopustili. „My to odmítáme a vyšetřování to podle nás potvrdí, ale detaily v tuto chvíli sdělovat nemůžeme,“ konstatoval v listopadu 2018 mluvčí resortu Jan Pejšek.