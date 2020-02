Afghánského vraha českého psovoda prý před smrtí zbili američtí vojáci, píše Respekt. A tlouct měli i Češi

Afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který zastřelil českého psovoda, podle svědka při výslechu zbili vojáci USA. Chán krátce po výslechu americkými i českými vojáky zemřel na následky úderů do hlavy. Na základě dokumentů amerických vyšetřovatelů to v pondělním vydání píše týdeník Respekt. Zda se na bití podíleli i čeští vojáci, není jasné. Podle svědka měl ale po výslechu českými vojáky Chán na obličeji modřiny a krvácel. V místnosti pak vyšetřovatelé údajně nalezli stopy krve. Čeští vojáci, kteří výslech prováděli, ani Armáda ČR to nechtěli komentovat.