NYT: Vojáky USA a ČR vyšetřují kvůli smrti Afghánce obviněného ze zabití psovoda Procházky

Nejmenovaný americký činitel řekl listu NYT, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převézt Chána do vazby českých vojáků, byl stažen z Afghánistánu. Není však jasné, zda se američtí vojáci účastnili bití Chána. Vyšetřování pokračuje.

Devatenáctiletý afghánský voják Khan začal 22. října střílet na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát. Při útoku zemřel Tomáš Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl navrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, uvádějí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Chán byl napojený na Taliban, míní Kábul

Člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí uvedl, že neví, zda američtí nebo čeští vojáci Chána udeřili. „Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení,“ prohlásil. „Než byl předán afghánským silám, byl zmlácen,“ dodal místní politik.

Fotografii Chána po jeho smrtil dala listu NYT jeho rodina. Na snímku jsou vidět krvavá zranění na obličeji a hlavě, řekl lékařský vyšetřovatel státu Connecticut James Gill, kterému NYT fotografii ukázal. Otec vojáka dodal, že neměl žádná střelná zranění, ale po celém jeho těle byly pohmožděniny.

Chán byl podle svého bratra členem afghánského přepadového oddílu zhruba 13 měsíců. Po dokončení střední školy pomáhal na farmě a řídil traktor ve svém rodném okrese Kot.

Poté, co téměř celý region ovládl Islámský stát, připojil se k afghánské armádě a byl vybrán do elitního komanda. Podle vysokého afghánského bezpečnostního úředníka v Kábulu se vláda domnívá, že byl talibanský infiltrátor. Rodina však popírá, že by byl spojen s Talibanem.