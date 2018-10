NATO by mělo zvážit odchod z Afghánistánu, míní Zaorálek. Ministr zahraničí pro to nevidí důvod

„Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat,“ řekl Lubomír Zaorálek. Považuje za chybu, že Aliance vůbec v Afghánistánu působí. „Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní,“ prohlásil. Česko i NATO by podle něj měly hledat cestu ven a zvážit odchod. „Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně,“ řekl Zaorálek.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ale slova svého stranického kolegy odmítl. Vojáci v Afghánistánu podle něj chrání českou i evropskou bezpečnost. „V tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom neměli i nadále dostát našim spojeneckým závazkům,“ řekl. Nad smrtí českého vojáka vyjádřil lítost.

„Stále je řada důvodů, proč bychom měli v Afghánistánu zůstat. Je to i kvůli naší bezpečnosti, můžeme zamezit šíření obchodu s drogami, můžeme zabránit další migrační vlně z regionu. Jsou to věci, které mají přímý dopad na českou i evropskou bezpečnost,“ uvedl Petříček. Pokud by se alianční vojáci z Afghánistánu stáhli, znamenalo by to podle něj chaos, nárůst migrace, zvýšení teroristické hrozby a větší šíření opia a heroinu.