Po Češích střílel afghánský voják ze vzdálenosti asi sto metrů, mrtvého čeká transport ve středu

„Byl to nečekaný a bezprecedentní útok na české vojáky. Jsou cvičeni v boji proti nepříteli, ale tohle byl útok z vlastních řad od spojenců,“ dodal.

„Při útoku byl smrtelně zraněn rotný Tomáš Procházka a jeho dva kolegové utrpěli těžké zranění. Zraněným vojákům byla poskytnuta zdravotní pomoc a byli transportováni na základnu Bagrám do vojenské nemocnice. Zranění vojáci jsou mimo ohrožení života,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Náčelník generálního štábu Aleš Opata odmítl, že by se jednalo o cílený útok na české vojáky. „Jednotka jela převzít materiál k dostavbě základny. Po převzetí materiálu se jednotka vydala zpátky ke své minizákladně. Při návratu na základnu po nich byla vedena střelba, vojáci na to okamžitě reagovali, vjeli do naší základny, kde začalo poskytnutí první pomoci,“ popsal celou událost Opata.

„Vojáci vědí, co se může stát. Jsou na to připraveni.“

„Podle našich informací to byla střelba z ruční zbraně M-14 na vzdálenost 80 až sto metrů, všichni naši vojáci na sobě měli balistickou ochrannou výstroj tak, jako by se pohybovali mimo základnu,“ řekl Opata.

Čeští vojáci podle šéfa Ředitelství speciálních sil Pavla Koláře s útočníkem nepřišli do žádného kontaktu. Kolář tak vyvrátil informace zahraničních médií, že střetu předcházela hádka mezi napadenými a střelcem.

Padlý voják, rotný Tomáš Procházka, byl kynologem z Centra vojenské kynologie Chotyně. Při útoku na základně Šindánd v Afghánistánu seděl na korbě toyoty, kde převážel svého psa. Útočník v afghánské vojenské uniformě podle náčelníka generálního štábu Opata nebyl z jednotky, kterou cvičí čeští vojáci. „Afghánské jednotky útočníka bezprostředně po incidentu zastavily a zajaly,“ dodal náčelník generálního štábu.

Na zapojení českých sil do operací v Afghánistánu to podle ministra obrany nic nezmění. „Z Afghánistánu neodcházíme, naše mise pokračuje. V misi Resolut Support je třicet zemí a tak to i zůstane,“ odmítl Metnar úvahy o stažení českých sil z Afghánistánu.