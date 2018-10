Auto, které zachránilo život českým vojákům v Afghánistánu. Co je MRAP?

Od roku 2007 do roku 2012 tedy v americké armádě na popud námořní pěchoty probíhal program vývoje a výroby vozidel MRAP, do něhož se zapojila řada předních světových výrobců zbrojní techniky s množstvím vozidel. Vývojově navázaly na starší obrněné automobily zejména jihoafrického původu; od předchozích typů se liší zejména silnějším pancéřováním a také podlahou tvarovanou do písmene V. Ta pomáhá automobilu lépe rozptýlit energii exploze, pokud vůz najede na minu nebo jinou výbušninu.

Puma proti pumám