Hamáčkovi se nemám za co omlouvat, vzkázal Jurečka

Vlastizrádné chování tkví podle Jurečky v případě, kdy by se informace serveru potvrdily, v sabotáži. „Pokud by měl někdo zájem zamést tuto kauzu pod koberec nebo hledat nějakou cestu k dohodě, aby nevyplynuly třeba na povrch veškeré skutečnosti, a hledat nějakou domluvu s někým, kdo na území České republiky páchal teroristický čin s úmrtím osob a miliardovou škodou, tak to je něco, co jde proti bezpečnostním zájmům této země,“ uvedl.

Server Seznam Zprávy o vicepremiérově plánované cestě do Moskvy tvrdí, že měla být směnným obchodem s informacemi o vyšetřování výbuchu ve Vrběticích za milion vakcín Sputnik V. „Já jsem říkal, že pokud se ta tvrzení potvrdí, tak v tom případě jsou to kroky, které můžeme označit za vlastizradu. A za tím si stojím,“ zopakoval a připomněl, že tvrzení Seznam Zpráv se dosud neprokázalo.

„Já se opravdu nemám za co omlouvat. Já jsem říkal, ať se Jan Hamáček přesně podívá na to, co jsem zmiňoval na tiskové konferenci,“ řekl Jurečka.

Hamáček oznámil 14. dubna cestu do Ruska kvůli Sputniku V, která se měla uskutečnit 19. dubna. Následující den ji kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Také se konala schůzka na ministerstvu vnitra, na které byli mimo jiné velvyslanec v Rusku, nejvyšší státní zástupce, představitelé tajných služeb a policejní prezident. O den později Hamáček oznámil, že do Moskvy nepojede, premiér také dostal zprávu o zapojení Ruska do vrbětické kauzy. 17. dubna pak s touto informací oba předstoupili před veřejnost. Následně Hamáček oznámil, že cesta byla zastíracím manévrem.

„To, co uveřejnily Seznam Zprávy, je šílené, nikoho z nás by to nenapadlo. Ale z mého pohledu je stejně šílené, že vůbec člen vlády v takové situaci o té cestě na sekundu uvažuje,“ sdělil Jurečka. Dodal, že už jen za tyto úvahy by měl Hamáček odejít z politiky.

Hlasování o nedůvěře smysl má, tvrdí Jurečka

Opoziční strany nyní vyjednávají o možnosti na vyslovení nedůvěry vládě. Piráti a STAN se s koalicí Spolu znovu sejdou ve středu. Podpisy k hlasování sbírá i SPD. Komunisté aktivní být nechtějí, ale proti menšinové vládě by se zřejmě postavili.

Piráti a STAN chtějí počkat s hlasováním až poté, co ze země odejdou všichni ruští diplomaté a lidé na ruské ambasádě. „Varianta, kterou Ivan Bartoš naznačil, je pro nás přijatelná,“ řekl šéf lidovců s tím, že tento krok nechce dělat společně se zástupci SPD a KSČM. To, že by tyto strany chtěly podpisy dodat, nebere vážně.

Prezident Miloš Zeman avizoval, že by současný kabinet nechal dovládnout do konce volebního období. „Pokud ta vláda důvěru ztratí, je zřejmé, že vláda bez důvěry nemá dělat stejné kroky jako vláda s důvěrou,“ okomentoval Jurečka. Taková vláda podle něj nemá provádět zásadní kroky z hlediska personální politiky nebo změn návrhů zákonů. „Z hlediska běžné operativy samozřejmě i vláda v demisi má dělat kroky, kterými má chránit zájmy občanů,“ dodal.

Hlasování o nedůvěře pár měsíců před volbami podle Jurečky smysl má, a to jak kvůli způsobu zvládání pandemie, tak i nákupů, které kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. „Vidím vládu, která dělá spoustu nelogických kroků, chaosu. V krizi nedokázala sehnat diplomatickou podporu u svých spojenců,“ podotkl.

Podle Jurečky nyní také vláda rozvolňuje chaoticky. „Mně tam nejvíc vadí – a myslím si, že i drtivé většině občanů – to, že se tady mluvilo ze strany vlády dva měsíce o tom, že prioritou je školní docházka a výuka, a stále to není naplněno,“ zdůvodnil.