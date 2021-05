Hamáčka jsem nezradil, člověk má mluvit pravdu, prohlásil Netolický

Zda vicepremiér o své cestě do Moskvy neříká pravdu, Netolický nechce spekulovat. Tvrdí, že jeho dojmy jsou nepodstatné. „Je složité si povídat o detailech, ty zná jen Hamáček,“ řekl. To, že se politici na schůzce bavili o očkování, je podle Netolického fakt – a pro něj to nebylo důležité, protože za Hamáčkem přišel z jiného důvodu, jak už několikrát zopakoval v médiích. Sám ale čeká na vyjádření ostatních účastníků schůzky, které mohou celou kauzu objasnit.

Odvolání neberu jako trest

Den poté, co se ukázalo, že Hamáček s Netolickým mluvili o ministrově plánované cestě do Moskvy, hejtman skončil v dozorčí radě České pošty. Na místo Netolického vnitro navrhlo předsedu Asociace krajů Martina Kubu (ODS). Ten se postu sice ujme, ale jen do podzimních voleb.

Netolický, který je členem sociální demokracie dvacet let, odmítá nařčení, že se zachoval ke svému předsedovi nečestně. Zároveň své odvolání nebere jako trest. „Necítím se špatně, nezazlívám mu to. Je to jmenovaná funkce, člověk může být odvolán a Jan Hamáček to prostě udělal,“ uvedl. O svém odvolání se dozvěděl od Kuby, předsedu sociální demokracie se snažil poté kontaktovat i přes sociální sítě, ten na jeho vzkazy nereagoval.