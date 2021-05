V Černošicích spadl na koleje sloup, půl dne jezdily vlaky po jedné koleji a nabíraly zpoždění

Nejhůře mimořádnou výluku odnesli cestující ze dvou ranních rychlíků, které odřekly České dráhy v době úplného uzavření trati v celém úseku mezi Prahou a Berounem, i když náhradní autobusy jezdily jen mezi Prahou a Dobřichovicemi. Několik osobních vlaků dráhy zcela odřekly. Jeden rychlík jel z Berouna do Prahy po souběžné trati přes Rudnou.

Po trati, kde byla část dne dispozici jen jedna kolej, jezdí expresy Praha–Plzeň–Cheb, rychlíky Praha–Plzeň–Klatovy a osobní vlaky z Prahy do Řevnic a Berouna. Řada vlaků se zpozdila o desítky minut, ranní rychlík do Klatov nabral rovnou hodinu navíc. Kolem poledne se zpoždění dálkových vlaků pohybovala většinou mezi čtvrthodinou a půlhodinou.

Dodal, že trakční soustava na berounské trati patří k nejstarším v Česku, asi tři čtvrtiny podpěr jsou staré přes dvacet let. „Správa železnic proto stav trakční soustavy neustále monitoruje a každý rok zde část trakčního vedení obměňuje,“ ujistil. I na úseku, kde ve středu spadl sloup, se podle něj provádějí pravidelné prohlídky. „Žádné potenciální poškození při nich nebylo detekováno,“ uvedl.

Příčinou mimořádné výluky byl poškozený sloup trakčního vedení v Černošicích. Nejprve se naklonil, potom spadl na koleje. „Hned se začíná pracovat na vybudování základů pro nový stožár a měla by se tam během nejbližších týdnů udělat nová náhrada,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na trati Praha–Beroun se v současnosti pracuje, kvůli tomu se vlaky často zpožďují a část spojů je zrušená. Modernizace se ale zatím netýká Černošic. Přesto je i zdejší úsek v posledních měsících problematický. V zimě se několik týdnů jezdilo jednokolejně poté, co v Černošicích narazilo do sloupu trakčního vedení osobní auto. Správa železnic dlouho čekala s jeho výměnou, zdůvodnila to mrazivým počasím.

Znovu vyjíždějí vlaky, které zmizely kvůli koronavirovému útlumu

Pátek, který začal pro některé cestující velmi nešťastně, měl ovšem být pro českou železnici slavným dnem – do plného provozu se vrací tři rychlíkové linky a provoz svých dálkových vlaků rozšíří i RegioJet.

České dráhy znovu začínají jezdit bez omezení z Prahy do Českých Budějovic i Českých Velenic. Dosud byla část spojů odřeknutá a přímé vlaky na Třeboňsko a k rakouským hranicím fakticky nejezdily – ve Veselí nad Lužnicí museli cestující přestupovat do náhradní soupravy. Stejně tak již jezdí všechny rychlíky linky Praha–Děčín. Dosud byly mimo provoz spoje, které jezdí pouze v pracovní dny. Končí i omezení linky Praha–Vsetín–Púchov. Většina spojů byla v minulých měsících zkrácena a začínala až v Olomouci.

RegioJet, který jezdí na rychlíkové lince Brno–Bohumín, přidá od soboty čtyři dosud zrušené spoje. V průběhu příštího týdne slíbili oba dopravci další obnovené vlaky včetně pendolina Františkovy Lázně – Bohumín a nočního vlaku RegioJetu z Prahy do Košic.