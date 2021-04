Z tratě přes Vysočinu bude po Velikonocích „dálnice“ pro vlaky, Pardubice přijdou o desítky spojů

Cestující z Prahy budou muset přijít na nádraží nejméně o pět minut dříve. Takto se posunou odjezdy rychlíků do Zlínského kraje a do Brna, některé expresy do Vsetína pojedou o osm minut dříve a některé pojedou v docela odlišné časové poloze, protože až do České Třebové budou spojené se soupravou rychlíku na Uherskohradišťsko. Expresy ČD do Ostravy a dále na Slovensko či do Polska odjedou o jedenáct minut dříve. Vlaky pendolino a také spoje Leo Expressu pojedou ve zcela nové časové poloze a s prodlouženou jízdní dobou. Ostravské vlaky Regiojetu budou odjíždět jako dosud, ale i ony budou mít prodlouženou jízdní dobu, a tedy přijedou do Ostravy později. V opačném směru budou všechny vlaky přijíždět později do Prahy.

Konec tradičních přestupů v Praze

Tyto „šachy“ mají výrazný vliv i na dopravu z Prahy jinými směry. Především se naruší přestupní vazby. Například při cestě z Plzně do Brna nebude již možné počítat s přípojem mezi expresy v Praze. Západní expresy z Plzně přijíždějí minutu před novým odjezdem expresů do Brna, což se nedá stihnout – a železniční předpisy ostatně takovou kombinaci ani nepovažují na pražském hlavním nádraží za přípoj.

V tom případě musí cestující jet z Plzně rychlíkem téměř o 40 minut dříve, anebo jet z Prahy o deset minut později rychlíkem přes Českou Třebovou (který ale jezdí jen jednou za dvě hodiny a má delší jízdní dobu), případně Regiojetem o půl hodiny později (který ale také jezdí jen jednou za dvě hodiny). Ani v opačném směru nebude přípoj zcela „bezpečný“ – bude na něj jen pět minut, takže i při drobném zpoždění hrozí, že expres do Plzně ujede.

V důsledku se cesta z Plzně do Brna přes Prahu protáhne z nynějších 4 hodin 19 minut (z toho 23 minut na přestup) nejméně na 4 hodiny 40 minut při použití rychlíku Praha–Brno, ale když ten nejede, tak ještě více. A kdo by chtěl jet z Plzně třeba do Vídně, musí počítat i s hodinou navíc.