Někdy se historie opakuje. Negrelliho viadukt znovu otevřou přesně 170 let od zprovoznění

Začínal červen roku 1850 a Praha se potřetí ve své historii otevírala železnici. Poprvé to bylo v roce 1830, kdy se koněspřežná železná dráha z Lán zastavila před jejími hradbami na Brusce, podruhé v roce 1845, kdy hradbami přímo pronikla parostrojní železnice z Olomouce. Do třetice se otevírala trať, která začínala v Praze a vedla zprvu do Lovosic. Později v průběhu roku 1850 byla prodloužena do Ústí nad Labem a další rok do tehdy samostatných Podmokel (dnes součást Děčína) a dále do saských Drážďan, čím vzniklo první železniční spojení z Čech do zahraničí.

Asi nejpozoruhodnější součást drážďanské větve Severní státní dráhy byla hned na začátku u pražského nádraží (to bylo tehdy ve vnitřní Praze jediné, proto ještě nebylo potřeba žádného přívlastku – až později se z něj stalo státní nádraží a po vzniku republiky Masarykovo náměstí, jehož název totality dočasně změnily ještě na Hybernské či nádraží střed). Byl to most, který povznesl vlaky nad karlínské domy a nad Vltavu. Byl dlouhý 1111 metrů, což z něj činilo něco nevídaného nejen v Čechách nebo Rakousku, nýbrž v celé Evropě. Ani v Anglii nic takového neměli.