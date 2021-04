Začala oprava tratě u Brandýsa nad Orlicí, v květnu bude frekventovaný úsek už jen jednokolejný

Protože se trať vine údolím Tiché Orlice, vlaky budou zpomalovat i po roce 2023, kdy vše skončí, ale jen na 110 kilometrů za hodinu. Správa železnic vymění koleje, trakční vedení a jeho sloupy, mosty i zabezpečovací zařízení. Zastávka v Brandýse nad Orlicí, kde musí cestující zatím přecházet koleje, když chtějí nastupovat do vlaku ve směru do Ústí, dostane zcela novou podobu, navíc se poněkud posune na východ. Druhou zastávku v úseku – Bezpráví – se rozhodla Správa železnic zrušit.

Z Brandýsa nad Orlicí do Ústí nad Orlicí jezdily dosud vlaky – které se ještě o několik minut dříve řítily až stošedesátkou – rychlostí 80 až 85 kilometrů za hodinu. „Tento úsek v minulosti neprošel žádnou modernizací. Investice je nutná pro zachování potřebných parametrů železniční infrastruktury,“ podotkl při oficiálním zahájení prací generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa slibuje, že práce budou mít minimální dopad na životní prostředí a neovlivní ani cyklostezku, která vede podél kolejí. Například koleje vymění dělníci bez zásahů do okolí a nebudou snášet kolejový rošt.

Provoz vlaků začne výluka výrazně narušovat hned na začátku května, kdy se zavře jedna ze dvou traťových kolejí. Úvodní etapa bude nejnáročnější, protože vlaky budou jezdit jednokolejně v celé trase mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí. Do konce roku ale bude v novém druhá kolej mezi Ústím nad Orlicí a zrušenou zastávkou Bezpráví, kde vznikne výhybna. Díky ní potom bude možné zkrátit jednokolejný úsek zhruba na polovinu.

Od 6. dubna platí upravený jízdní řád, který prodloužil jízdní řády vlaků na trati Praha – Česká Třebová, na které leží Brandýs i Ústí nad Orlicí. Mají tedy větší rezervu na průjezd rozkopaným úsekem. Významná část vlaků – expresní spoje Českých drah i RegioJetu na trase Praha–Brno jsou odkloněné přes Havlíčkův Brod. Příčinou toho není jen výluka na Orlickoústecku, ale také připravovaná rekonstrukce trati na Blanensku, kde budou v příštím roce uzavřeny obě koleje.

Nyní opravovaný úsek je součástí I. a také III. tranzitního železničního koridoru – první vede z Děčína přes Prahu, Českou Třebovou a Brno do Břeclavi, třetí z Chebu do Mostů u Jablunkova. Většina trasy obou koridorů již prošla modernizací. V současnosti se pracuje také v pardubickém železničním uzlu, který je součástí obou koridorů, v Berouně a mezi pražským Smíchovem a Radotínem, kudy vede třetí koridor. Zbývá ještě opravit zbytek trati z Prahy do Berouna, na prvním koridoru také kralupské nádraží a přilehlý úsek k Nelahozevsi a čeká se také na modernizaci ostravského železničního uzlu.