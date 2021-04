Čísla se vyvíjejí dobře, komplikací jsou velké rozdíly mezi okresy, hodnotí epidemickou situaci Levínský

přehrát video Události, komentáře: Epidemie pomalu ustupuje Zdroj: ČT24

„Čísla se vyvíjejí dobře a pokles s tím reprodukčním číslem 0,8 je poměrně setrvalý. Je to řekněme to, co jsme říkali už asi před měsícem, že se víceméně bude dít a to je dobrá zpráva,“ uvedl Levínský. Velké rozdíly mezi jednotlivými okresy však mohou rozvolňovaní opatření zkomplikovat. „Když se bavíme o čísle sto nově detekovaných případů na sto tisíc obyvatel za týden, tak jsme v situaci, kdy Cheb je na čísle 22 a Vsetín na nějakém čísle přes 300. To je rozdíl řádový, je to patnáctkrát tolik. A v té chvíli je trochu problém, jaká opatření kde zavést, protože je potřeba se chovat trošku jinak v Chebu a trošku jinak ve Vsetíně,“ vysvětlil. Právě z toho důvodu je spíše zastáncem cílenějších opatření, která podle něho dávají větší smysl –tedy rozvolňovat spíše v rámci jednotlivých okresů než krajů. Souhlasí však s tím, že se pak dvě rodiny, které od sebe bydlí sto metrů, mohou ocitnout každá v jiném okrese s jinými pravidly. „Osobně bych byl pro okresy, ale pokud se vláda rozhodne, že to mají být kraje, tak asi je to rozumné také,“ dodal Levínský s tím, že rozhodnutí musí být víceméně politické.

Připustil také, že v případě obchodů by jejich otevření v rámci okresů nemuselo být zároveň optimálním. Zatímco školu nebo školku lze otevřít v jednom z nich a v druhém ji nechat zavřenou, stejná situace pro nákupy může způsobit v jejich rámci zvýšení mobility, protože lidé budou přejíždět tam, kde bude zrovna otevřeno. V tomto případě by tak raději volil rovnou celorepublikové otevření. A s případným datem 3. května, které se nyní v tomto ohledu zvažuje, zásadní problém nemá. „Já si myslím, že se můžeme bavit o tom, jestli by bylo lepší otevřít o týden později, až ta čísla budou lepší. Na druhou stranu nevím, jestli to je ten zásadní boj, který bychom měli vést. Vždycky je spíš potřeba přemýšlet tím způsobem, že cokoliv otevřeme, tak to musíme něčím nahradit, a to zrychleným očkováním anebo testováním, jinak se trend může kdykoliv změnit,“ zdůraznil. Výskyt nákazy u dětí je minimální V případě škol se podle Levínského ukazuje, že rotace funguje dobře a že výskyt nákazy u dětí je minimální. Dalším krokem by ale mělo být přesně to, co teď požaduje Praha 9 - otevřít pro všechny žáky za pomocí PCR testů. „Myslím si, že v téhle chvíli žaloba nebo jakýkoliv pokus tohle zavést je asi správná chvíle, aby školy mohly být otevřeny bez rotací třeba v půlce května s PCR testy,“ komentoval krok Městské části Praha 9, která podává žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu – chce, aby se do mateřských a základních škol mohli vrátit všichni negativně testovaní žáci.