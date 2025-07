Žloutenky typu A přibývá dramaticky, říká Prymula

Nárůst nakažených je podle Prymuly dramatický. „Je třeba si říci, že už při výskytu 20 (případů) na sto tisíc (obyvatel) se plošně očkuje a my od tohoto čísla nejsme daleko,“ řekl v 90' ČT24 moderované Jakubem Musilem. „To, co nás samozřejmě nejvíce trápí, jsou úmrtí. (...) V posledních letech nepamatuji takto vysoké číslo úmrtí po virové hepatitidě A,“ dodává.

Riziko nákazy stoupá u jakékoliv skupiny osob, která má společné toalety, jde tedy i o dětské tábory. „Pokud tam je onemocnění zavlečeno, může samozřejmě dojít k protahovanému šíření a může se nakazit podstatně více osob,“ říká Prymula.

Virus je poměrně odolný, za běžných teplot může vydržet na površích až několik týdnů. „Co se týče plochy, která je osluněna, tak je to podstatně méně, protože ultrafialové záření ho ničí. Ale pokud je třeba ve zmrazeném stavu, tak to mohou být i léta,“ popisuje Prymula. Připomíná epidemii v roce 1979 s 34 tisíci nakaženými. „Bylo to v souvislosti s polskými mraženými jahodami,“ podotýká.