Nová BVP za 50 miliard možná vláda nestihne schválit. Havlíček chce, aby se vyráběla v Česku

Nákup bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun může schválit až nová vláda po volbách. Připustil to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Je to přitom nejdražší vojenský tendr v novodobé české historii. Nákup zpozdila pandemie koronaviru a taky to, že tři typy BVP zatím nemohli vyzkoušet čeští vojenští experti. Víc by se měly zapojit i české firmy.