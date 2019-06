Nové vrtulníky, radary či BVP. Finišují velké nákupy pro armádu. Ta podle Metnara ví, co chce

Ke sporům o pojetí BVP (bezosádková věž versus osádková věž) ministr uvedl, že v tom věří armádním odborníkům. Několikrát také zdůraznil – v reakci na odlišné názory – že armáda ví, co chce. „Stojím za armádou a věřím jí. Nemám důvody její požadavky zpochybňovat“.

Dodal také, že si nemyslí, že armáda požaduje to nejmodernější, ale to, co jí a jejím závazkům bude nejlépe vyhovovat. Česko by podle Metnara mělo dál postupně zvyšovat výdaje na obranu a v roce 2024 splnit svůj závazek vůči NATO. Tedy vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu a z nich pětinu směřovat do investic.

V letošním roce je pro rozpočtovou kapitolu ministerstva obrany určeno 66,7 miliardy korun, v návrhu pro příští rok se předpokládá podle ministerstva financí 74, 4 miliardy.

Ministr také uvedl, že v současné době není zastáncem evropské armády. Pro její vznik se vyjádřili mj. francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová.