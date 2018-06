Šlechtová: Situace na obraně je tristní. Šlápla jsem do vosích hnízd, nejraději by mě vystřelili na Mars

„Na ministerstvo jsem nastoupila se zkušenostmi o veřejných zakázkách, protože toto ministerstvo má pověst dost tragickou ohledně zakázek. A já se tomu po těch měsících ani nedivím. Byla jsem připravena na ledacos, protože i na ministerstvu pro místní rozvoj jsme prožívali zvláštní chvíle ohledně zakázek, ale co jsem zažila zde, to je opravdu velmi tristní,“ řekla Šlechtová.

Šlechtová uvedla, že neustále narážela na netransparentnost a nejrůznější vazby. „Klientelistické sítě sahají opravdu hodně vysoko a hodně nízko, je v nich zapojeno i mnoho zaměstnanců ministerstva obrany, spousta společností, spousta politiků, tak jsem si dala za cíl to zpřetrhávat. A dařilo se mi to rozhodně. I proto začal mediální lynč. Když se někdo někomu nehodí, tak následně končí,“ řekla o svém konci v čele resortu.

Odmítla také spekulace o tom, že by se mohla stát velvyslankyní v Japonsku. „Japonsko byla účelovka, kdy začala celá mediální kampaň, Šlechtovou ideálně vystřelit na Mars. Japonsko je nejvýchodnější stát, kam by mě vůbec někdo mohl poslat. Myslím, že to spíš bylo takové štípnutí, abych si uvědomila, že někomu asi šlapu do vosích hnízd. A těch hnízd je tady velké množství,“ podotkla.

Že s ní designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve své příští vládě už nepočítá, jí oznámil v pátek. V nové vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM má místo po Šlechtové zaujmout dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). Kabinet by měl prezident Miloš Zeman jmenovat ve středu 27. června. O důvěře vládě by se pak ve sněmovně mělo hlasovat v červenci.