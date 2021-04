Do konce nouzového stavu zbývá několik hodin. Otevřou se obchody, opravny i zoo

Otevírání se týká i venkovních areálů botanických a zoologických zahrad. Například v té zlínské bude moci být současně maximálně tři tisíce lidí, což je pětina kapacity areálu.

Návštěvníci si musí zakoupit on-line vstupenky, dovnitř přitom budou moci pouze s respirátorem nebo nanorouškou. Měli by také dodržovat rozestupy. „To dodržování nebo osvětu budou samozřejmě dělat pracovníci zoo. Je zde také možnost součinnosti s městskou policií,“ prohlásil ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Žáci prvního stupně se budou ve školách střídat

V pondělí půjde do škol polovina žáků prvního stupně, třídy se budou střídat po týdnech a do školek se zatím vrátí pouze předškoláci. Týká se to dětí zhruba ve věku pěti až deseti let. Počkat budou muset mladší a starší žáci. Střídání tříd se nebude týkat malotřídek ani speciálních škol. Otevřou se i základní umělecké a jazykové školy, avšak zatím jen k výuce ve formě jeden žák na jednoho učitele.

Vláda by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měla ještě rozhodnout, zda od 19. dubna znovu začne laboratorní a praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Prozatím ale všichni vysokoškoláci, středoškoláci i žáci druhého stupně základních škol zůstanou na distanční výuce.

Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace těm žákům, kteří mají problémy s prospěchem. Scházet by se mohli až v šestičlenných skupinách.