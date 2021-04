Arenberger vládě navrhne, aby se venku a uvnitř mohli sejít jen dva lidé

Sportování je podle Arenbergera možné v menších skupinkách. „Můžete si zahrát tenis, provozovat sporty jeden na jednoho nebo se rozdělit do skupinek či trénovat odděleně. Týmový sport, kde by si všichni zahráli se všemi, ale zatím možný není. Doufám, že do čtrnácti dnů by se situace mohla pohnout,“ dodal.

Ministr zároveň uvedl, že resort celou věc ohledně opatření konzultoval s řadou právníků. „Vycházíme jak z pandemického zákona, tak i z mnoha dalších. Od pondělí platí, že se sice bude moci jezdit mezi okresy a děti budou částečně jezdit do škol, na jednom místě by ale měly být maximálně dvě osoby,“ podotkl.

Názory právníků se liší

S koncem nouzového stavu může podle pandemického zákona ministerstvo nebo hygienické stanice počet lidí omezit, ale jen na akcích. Výklady pravidla se mezi právníky ale liší.

„Já myslím, že je rozdíl v tom, jestli je to organizovaná formální akce nebo neformální setkání. Pokud je to formální akce s pozvánkami organizovaná nějakým spolkem, tak to je něco, co vláda může regulovat. Pokud se sejde pár kamarádů, tak si myslím, že to není akce v tomto smyslu,“ tvrdí pedagog a právník Jan Wintr z platformy Rozumné právo.

„Zdá se mi, že z kontextu toho zákona neplyne, že by to nemohla být akce organizovaná soukromou osobou. Takže pokud je to něco plánovaného, spojené nějakým společným účelem a současně obsahující komponent většího počtu lidí na jednom místě, tak si myslím, že to možné omezit je,“ uvedl ústavní právník Jan Kysela.

Podle dřívějšího Arenbergerova vyjádření může být větší shromažďování riziko. Z lékařského hlediska souhlasí se stanoviskem MeSES. Skupina vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a dvaceti venku může být epidemickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.

ČUS: Epidemiologové vytvářejí velkou zátěž na zdravotnický systém

Česká unie sportu v reakci na Arenbergerovo vyjádření uvedla, že požadavkem na omezení shromažďování, které by neumožnilo dlouhodobě uvolnit amatérský sport, epidemiologové vytvářejí do budoucna velkou zátěž na zdravotnický systém. Děti za dlouhé měsíce bez tréninků odvykají pohybu a mohou trpět i psychickými problémy, upozornila Národní sportovní agentura.

„Z aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví a hlavně z jeho záměru zavřít organizovaný amatérský sport ve chvíli, kdy se nadechoval k životu, je nám velmi smutno,“ uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.