Šéf NSA Hnilička trvá na návratu k amatérskému sportu. „Situace je alarmující,“ říká

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička (za ANO) je přesvědčen, že by se nejen děti měly co nejdříve vrátit na sportoviště. „Situace pro naše děti už je alarmující,“ tvrdí s tím, že děti během pandemie přibraly několik kilogramů. V pořadu Interview ČT24 zmínil mimo jiné i to, že se hodlá sejít s novým ministrem zdravotnictví, aby s ním problematiku probral.